У США рій бджіл атакував відвідувачів магазину, є постраждалі (відео)

Бджоли атакували відвідувачів магазину в передмісті Лос-Анджелеса. Про це говориться в сюжеті ТСН.

Всього постраждали шість осіб. Серед постраждалих - один з пожежників, які прибули на виклик. Свідки кажуть про хаос, який піднявся біля магазину, коли на людей напав рій бджіл. Пожежникам, яких викликали рятувати ситуацію, довелося заливати комах піною, щоб вгамувати їх агресивний настрій.

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Раніше в Таїланді бджоли почали охороняти рисові поля від диких слонів.