Знайшли ще шість тіл загиблих в авіакатастрофі А330
14:25, 13 червня 2009Світ
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Завершення операції призначено на 25.06
Пошуковими загонами бразильських ВМФ і ВПС виявлено ще шість тіл загиблих в авіакатастрофі літака А330 кампанії Air France над Атлантичним океаном.
Як повідомляє «Газета.ру», завершення пошукової операції призначено на 25 червня, але чиновники з понеділка вирішили зустрічатися кожні два дні, аби прийняти рішення про продовження чи припинення пошуків, залежно від того, чи діставатимуться з води нові тіла чи уламки літака.
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