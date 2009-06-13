Знайшли ще шість тіл загиблих в авіакатастрофі А330

Пошуковими загонами бразильських ВМФ і ВПС виявлено ще шість тіл загиблих в авіакатастрофі літака А330 кампанії Air France над Атлантичним океаном.

Як повідомляє «Газета.ру», завершення пошукової операції призначено на 25 червня, але чиновники з понеділка вирішили зустрічатися кожні два дні, аби прийняти рішення про продовження чи припинення пошуків, залежно від того, чи діставатимуться з води нові тіла чи уламки літака.