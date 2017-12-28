В Аргентині батько 22 роки ґвалтував власну доньку, вона народила від нього 8 дітей

В Аргентині на 12 років та 8 місяців ув’язнили чоловіка, який 22 роки тримав у сексуальному рабстві власну доньку.

Вона встигла народити від нього 8 дітей, пише Daily Mail.

57-річний Домінго Булачіо не виказав жодних емоцій, коли йому виносили вирок, а слуханні було 50 свідків, серед яких і родичі ґвалтівника.

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Коли дівчина звернулась за допомогою і розповіла про злочини батька, той утік. Після 45 днів розшуків його, зрештою, заарештували.

Чоловік почав знущатись над донькою, коли тій було 11 років, після того, як викинув з дому матір дівчинки.

Тест ДНК підтвердив, що діти належать йому. Шестеро з восьми дітей жили в школі-інтернаті, проте зараз, як стверджується, вони повертаються до мами.