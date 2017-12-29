У Москві внаслідок наїзду автобуса на зупинку постраждало троє людей (фото, відео)

Рейсовий автобус в'їхав у зупинку громадського транспорту в Москві, в результаті події травмовано троє людей.

Читайте такожНаїзд автобуса у натовп людей у Москві: у російському МВС уточнили кількість загиблих (фото)«На вулиці Сходненська, 37, автобус наїхав на зупинку громадського транспорту», - цитує ТАСС джерело в правоохоронних органах. "За уточненою інформацією, постраждали три людини, двох вдалося реанімувати медикам", - сказав співрозмовник.

На місце події виїхали поліцейські. Вони встановлюють причини події, а також оточують територію.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ДТП дві людини загинуло, ще дві отримали поранення.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня в Москві сталася ще одна велика аварія за участю автобуса - біля станції метро "Слов'янський бульвар" рейсовий автобус в'їхав в багатолюдний підземний перехід. Тоді загинули чотири людини, в тому числі дитина, ще 11 постраждали. Розглядаються дві версії причин надзвичайної події: водій не впорався з керуванням або автобус був несправний.