У мережі з'явився запис наїзду автобуса на натовп людей у Москві (відео)

14:52, 25 грудня 2017
Світ
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На записі видно, як автобус з'їжджає в підземний пішохідний перехід.

Автобус наїхав на натовп людей у Москві / Twitter

Опубліковано відео наїзд автобуса в натовп людей у Москві на Слов'янському бульварі, повідомляє "Газета.Ru".

На записі видно, як автобус з'їжджає в підземний пішохідний перехід.

За попередніми даними, внаслідок наїзду автобуса загинули чотири людини, ще 15 людей постраждали.

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Теги: #автобус в'їхав у натов в Москві