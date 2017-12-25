У мережі з'явився запис наїзду автобуса на натовп людей у Москві (відео)

Опубліковано відео наїзд автобуса в натовп людей у Москві на Слов'янському бульварі, повідомляє "Газета.Ru".

На записі видно, як автобус з'їжджає в підземний пішохідний перехід.

За попередніми даними, внаслідок наїзду автобуса загинули чотири людини, ще 15 людей постраждали.