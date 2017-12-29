В Індії через пожежу у бізнес-центрі загинуло щонайменше 12 людей (фото)
Серед загибли жінка, яка святкувала День народження у ресторані на даху бізнес-центру.
У місті Мумбаї в Індії сталася пожежа в одному з бізнес-центрів. За попередніми підрахунками загинуло 12 осіб, ще троє отримали травми.
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Як повідомляє Reuters, більшість загиблих – жінки, що святкували день народження у ресторані на даху будівлі, серед них і 28-річна іменинниця.
Пожежа сталася близько 00.30 за місцевим часом. Полум’я загорілось на одному з верхніх етажів та за півгодини охопило будівлю, пише видання.
Повідомляється, що в будівлі розташовані також офіси місцевих ЗМІ. Постраждало щонайменше три національних канали.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі вогонь охопив житловий будинок в одному районів Нью-Йорку. Загинуло щонайменше 12 людей, серед них 1-річна дитина.