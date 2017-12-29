У Нью-Йорку пожежа в житловому будинку забрала життя 11 людей

За попередніми даними, 11 людей загинули при пожежі в нью-йоркському районі Бронкс. Серед загиблих можуть бути діти. Як повідомляє газета New York Post з посиланням на міську владу, загорівся житловий будинок, передає РБК.

Читайте такожНа Дніпропетровщині у пожежі в містечку для переселенців загинула 2-річна дівчинка (фото, відео)

Пожежа почалася в житловому будинку в 19:00 (2:00 за Києвом). У гасінні вогню беруть участь понад 160 пожежників. Пожежі присвоєно четверта категорія складності, йдеться в заяві рятувальників у Twitter.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня у Південній Кореї в результаті пожежі в спортклубі загинули 23 людини.