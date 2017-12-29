Генсек НАТО Столтенберг анонсував активізацію діалогу з Росією у 2018 році

НАТО з великою імовірністю активізує діалог з Росією у 2018 році. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

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"Я очікую, що буде більше зустрічей і також більше використання прямих військових каналів комунікації (…) Тож ми посуватимемося вперед як у політичному діалозі, так і за військовою лінією комунікації, і весь Альянс це підтримує", - цитує dpa Столтенберга у п'ятницю, 29 грудня, передає DW.com.

Цього місяця державний секретар США Рекс Тіллерсон наголошував, що активізація діалогу НАТО з Росією не може означати повної нормалізації зв'язків. "Ми підтримуємо діалог, коли у нього є мета", - сказав Тіллерсон, однак додав, що поки Росія не відреагує на занепокоєння Заходу, про повернення до регулярних планових зустрічей не йдеться.

Діалог між НАТО і Росією припинявся з 2014 по 2016 роки. Нині Альянс посилив оборону своїх східних країн-членів та звинувачує Москву у використанні пропаганди і кібератак для підриву безпеки в регіоні.