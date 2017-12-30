Верховний суд Росії не допустив опозиціонера Навального до виборів президента

Верховний суд РФ відхилив скаргу Олексія Навального на відмову ЦВК Росії в реєстрації ініціативної групи для самовисування кандидатом у президенти.

Про це повідомляють "РИА Новости".

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"Верховний суд Росії не знаходить підстав для задоволення зазначених вимог", - оголосив рішення суддя.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня Центрвиборчком РФ відмовив Навальному в реєстрації кандидатом на виборах президента Росії. Члени комісії пояснили своє рішення тим, що згідно із законом громадяни, засуджені до позбавлення волі за тяжкі злочини, не мають права брати участі у виборах протягом десяти років після зняття чи погашення судимості.

Навальний назвав рішення ЦВК незаконним.

Президентські вибори в Росії заплановані на 18 березня 2018 року - день анексії українського Криму.