У Росії п'яний водій в'їхав у натовп людей, є загиблі

П'яний водій в'їхав у натовп людей у місті Котово волгоградської області. В результаті одна жінка померла, ще двоє з травмами доставлені в лікарню.

Про це повідомляють "РИА Новости".

Ford Focus, за кермом якого був п'яний 34-річний чоловік, в'їхав на тротуар і врізався в людей, що виходили з кафе.

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Одна з постраждалих, 26-річна місцева мешканка померла на місці події. Ще двох чоловіків і одну жінку доставили в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості. Водія вже затримали.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня, о 14:46 на Кутузовському проспекті в Москві відбулося ДТП. Водій автобуса, почавши рух, змінив траєкторію, в результаті чого відбувся з'їзд транспортного засобу в підземний пішохідний перехід. За останніми даними, загинуло 5 осіб.