Коаліція на чолі зі США звільнила від ІД майже 100% територій Сирії та Іраку – Трамп

Міжнародна коаліція на чолі зі Сполученими Штатами Америки звільнила від бойовиків терористичного угруповання «Ісламська держава» майже 100% територій Сирії та Іраку.

Про це президент США Дональд Трамп заявив у відеозверненні, повідомляє Радіо Свобода.

«Ми досягли історичних успіхів у боротьбі з ІДІЛ. Наразі коаліція відвоювала майже 100% територій в Іраку та Сирії, які раніше були під контролем цих терористів», – сказав Трамп.

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Антитерористична коаліція на чолі зі США почала операцію проти угруповання «Ісламська держава» в 2014 році. До складу коаліції входять 74 члени, включно з НАТО, Лігою арабських держав, Європейським Союзом та Інтерполом.

У грудні прем’єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді повідомив, що війна його країни проти бойовиків «Ісламської держави» успішно завершена.