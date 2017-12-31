Коаліція на чолі зі США звільнила від ІД майже 100% територій Сирії та Іраку – Трамп
Антитерористична коаліція на чолі зі США почала операцію проти угруповання «Ісламська держава» в 2014 році.
Міжнародна коаліція на чолі зі Сполученими Штатами Америки звільнила від бойовиків терористичного угруповання «Ісламська держава» майже 100% територій Сирії та Іраку.
Про це президент США Дональд Трамп заявив у відеозверненні, повідомляє Радіо Свобода.
«Ми досягли історичних успіхів у боротьбі з ІДІЛ. Наразі коаліція відвоювала майже 100% територій в Іраку та Сирії, які раніше були під контролем цих терористів», – сказав Трамп.
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Антитерористична коаліція на чолі зі США почала операцію проти угруповання «Ісламська держава» в 2014 році. До складу коаліції входять 74 члени, включно з НАТО, Лігою арабських держав, Європейським Союзом та Інтерполом.
У грудні прем’єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді повідомив, що війна його країни проти бойовиків «Ісламської держави» успішно завершена.