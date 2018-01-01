Трамп пообіцяв "фантастичний" 2018 рік для США

Прощаючись з 2017 роком на розкішній вечірці у своєму приватному маєтку, президент Дональд Трамп передбачив, що 2018-й буде «приголомшливим роком», передає Голос Америки.

Читайте такожТрамп згадав "брехливі ЗМІ" у своєму новорічному привітанніТрамп заявив, що фондовий ринок продовжить зростати, і що компанії будуть і далі повертатися в США «прискореними темпами». Він також нагадав про деякі досягнення, включаючи податкову реформу, дозвіл на буріння нафтових свердловин в Національному арктичному заповіднику, а також виключення вимоги про наявність обов'язкової медичної страховки з законодавства про охорону здоров'я.

«Це буде фантастичний 2018 рік», – заявив одягнений в смокінг Трамп, коли увійшов у залу, що виблискувала позолотою, в своєму особняку Мар-а-Лаго у супроводі першої леді Меланії Трамп і їхнього сина Беррона.

Коментуючи заяву північнокорейського лідера Кім Чен Ина про те, що у нього на робочому столі встановлена ядерна кнопка, Трамп сказав: «Подивимося».

Серед гостей, присутніх в прикрашеному залі, були старші радники Білого дому Іванка Трамп і Джаред Кушнер, сини Трампа Ерік Трамп і Дональд Трамп-молодший, а також міністр фінансів Стівен Мнучин.

Після вступу на посаду президент Трамп часто відвідує комерційну нерухомість, що йому належить. Він відмовився відсторонитися від своєї будівельної та готельної імперії, що викликало критику з боку експертів з етики.

Раніше в той же день Трамп випустив присвячене собі відео, в якому нагадав про головні, з його точки зору, досягнення в його перший рік на посаді, супроводивши відео витягами з його виступів. Він також говорив про американськуї винятковість.

У відео тривалістю більше трьох хвилин сцени зустрічей Трампа з військовослужбовцями, прикордонниками та світовими лідерами супроводжуються енергійним саундтреком, на тлі якого він говорить: «Ми породили сучасний світ, і ми будемо формувати завтрашній світ твердістю і вмінням американських рук».

Трамп згадав про успішне призначення судді Верховного суду, свої зусилля зі скорочення нормативних актів і свою велику перемогу у скороченні податків, яке він помилково охарактеризував як «найбільше скорочення податків у історії нашої країни».

Трамп супроводив відео новорічним зверненням: «Який це був рік, і ми ще тільки починаємо. Разом ми знову зробимо Америку великою. З Новим роком!!»

Пізніше він опублікував ще один твіт, наповнений притаманною йому риторикою: «По мірі того, як наша країна стрімко стає сильнішою і розумнішою, я хочу побажати всім нашим друзям, прихильникам, ворогам, ненависникам і навіть дуже нечесним фейковим ЗМІ щасливого і здорового Нового року. 2018 рік буде великим роком для Америки!»

Білий дім повідомив, що Трампа поінформували про заходи безпеки, які вживалися по всій країні напередодні нового року, і що він буде продовжувати слідкувати за цією роботою.

У неділю Трамп висловив співчуття жертвам стрілянини в передмісті Денвера, в результаті якої був убитий заступник шерифа і поранено шість осіб, включаючи чотирьох заступників. Він написав у Твіттері: «Ми любимо наших поліцейських і співробітників правоохоронних органів. Хай благословить Бог їх усіх!»