Росія "вигнала" спостерігачів ООН із Закавказзя

Сьогодні закінчується термін мандата місії спостерігачів ООН у Закавказзі, передає Бі-Бі-Сі.

Продовжити мандат не дозволила Росія, скориставшись правом вето під час засідання Ради Безпеки ООН і заблокувавши проект резолюції ООН з пропозицією продовжити термін повноважень спостерігачів у регіоні Грузії та Абхазії.

Генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун висловив співчуття з приводу того, що Рада Безпеки ООН так і не змогла дійти до єдиної думки щодо Закавказзя.

Раніше повідомлялося, що о 8.00 ранку за московським часом місія спостерігачів ООН у регіоні Грузії та Абхазії припинить свою роботу.

Постпред Росії при ООН Віталій ЧУРКІН заявив, що місія ООН у регіоні Грузії та Абхазії остаточно припинить роботу вже о 8.00 за московським часом 16 червня, і потім розпочнеться процес з її згортання.

Росія була не згодна з назвою місії і деякими іншими формулюваннями, які підтверджують територіальну цілісність Грузії.

Раніше МЗС Росії виступив із заявою, в якій поклав відповідальність за можливе згортання місії спостерігачів ООН у Закавказзі на західних членів Ради Безпеки ООН.

"Міжнародне співтовариство має чітко усвідомити всі наслідки варварського нападу на мирний Цхінвал 8 серпня 2008 року: тим самим режим СААКАШВІЛІ поставив хрест на територіальній цілісності своєї країни, а на карті світу з`явилися дві нові держави - Республіки Абхазія і Південна Осетія", - йдеться в заяві російського МЗС.

У лютому цього року Рада Безпеки ООН одностайно продовжила мандат спостерігачів до 15 червня.

Абхазія вимагала змінити мандат і назву місії, погрожуючи інакше не допустити спостерігачів на територію, підконтрольну Сухумі.

Місія, створена 14 років тому для моніторингу за дотриманням режиму припинення вогню, який був встановлений після першої війни між Тбілісі та абхазькими сепаратистами, спочатку називалася "Місія за спостереженням у Грузії".

Внаслідок тиску Росії Рада Безпеки ООН схвалила текст резолюції, в якому ця назва не згадується і взагалі не зустрічається слово "Грузія".

В Абхазії зараз знаходяться близько 170 спостерігачів ООН.