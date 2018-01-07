У Франції подальшу долю "представництва ДНР" вирішить вищий трибунал

Вже 11 січня у Франції вищий трибунал розгляне питання про заборону так званого представництва "ДНР", що відкрився у Марселі під виглядом громадської організації, повідомляє ТСН.ua.

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Як повідомляється, на засіданні, що відбудеться вже цього тижня, прокурор вимагатиме скасувати державну реєстрацію асоціації "Офіційний репрезентативний центр ДНР у Франції".

Для чого він надасть вже підготовлені матеріали досудового слідства та докази порушення "асоціацією ДНР" законодавства Франції та норм міжнародного права.

Як повідомлялося, у вересні у Франції відкрилося представництво самопроголошеної "ДНР". Сталося це у готелі "Новотель", що у середмісті Марселя. Серед гостей сепаратистів було кілька місцевих депутатів, які розрізали символічний триколор. Французька влада вже відхрестилася від так званого посольства.