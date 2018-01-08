Папа Римський нагадав про право матерів годувати грудних дітей в Сикстинській капелі

Папа Римський Франциск нагадав, що жінки вільно можуть годувати своїх дітей грудьми в Сикстинській капелі, якщо ті голодні.

Про це він сказав під час церемонії хрещення немовлят у колишній ватиканської домовій церкві, повідомляє Republic з посиланням на Reuters.

Папа Франциск сказав, що матері не повинні боятися годувати дітей груддю під час відвідування Сикстинської капели, якщо ті також відчувають будь-яку напругу і дискомфорт. Годування немовлят, за словами понтифіка означає «мову любові».

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Франциск проводив у капелі щорічне хрещення дітей службовців Ватикану чи Римської єпархії. Папа Римський – понтифік італійської столиці. Церемонія в цілому тривала більше двох годин, за цей час похрестили 18 дівчаток та 16 хлопчиків.

Папа Римський вже не вперше закликає матерів годувати своїх дітей грудьми в капелі. У 2017 році він говорив, що жінки повинні робити це «без страху, прямо як Богородиця годувала Ісуса».

У Сикстинській капелі досить суворі правила для відвідувачів. Там заборонено фотографувати, під час відвідин необхідно дотримуватися повної тиші.

Як відзначає Reuters, у деяких країнах жінки, які публічно годують дітей грудьми, піддаються нападкам. Але, незважаючи на це, годування в громадських місцях поступово стає нормою.

Як повідомляв УНІАН, Папа Римський Франциск дозволив годувати дітей грудьми в Сикстинській капелі.

"Ви, матері, давайте своїм дітям молоко навіть зараз, якщо вони плачуть, бо вони голодні, годуйте їх груддю, не турбуйтеся", - сказав він в 2015 році, відходячи від підготовленого тексту.