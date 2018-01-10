Кількість затриманих під час протестів в Ірані може сягати 3,7 тисяч осіб

Депутат парламенту Ірану Махмут Садегі заявив у вівторок, 9 січня, що кількість затриманих правоохоронцями під час масових протестів могла сягати 3700 людей.

Садегі, якого відносять до крила реформаторів, при цьому послався на списки, які є в розпорядженні поліції та спецслужб, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на dpa. Раніше кількість затриманих оцінювали від 1000 до 1800 осіб.

Депутат заявив, що родинам затриманих демонстрантів мають негайно повідомити про їхню долю. Комісія парламенту країни з громадянських свобод звернулася до міністерства юстиції з проханням про доступ до затриманих, повідомили в комісії.

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Тим часом на волю вже випустили близько 200 затриманих, більшість із яких - студенти. Очікується, що процес звільнення триватиме, але правоохоронці запевнили, що він не стосуватиметься підбурювачів протестів та тих, кого звинувачують у безладах.

На членів "Організації моджахедів іранського народу", яким закидають підбурювання протестів, може чекати навіть смертна кара.

Раніше один з провідних ультраконсервативних представників вищого духовенства Ірану Ахмад Хатамі закликав вважати демонстрантів ворогами ісламу. "Їм не має бути прощення", - заявив він.

Протести в Ірані розпочалися одразу в низці міст 28 грудня 2017 року. Спочатку вони були спрямовані проти економічної політики Тегерана та зростання цін, однак згодом учасники акцій почали висловлювати невдоволення урядом та духовним керівництвом країни.

Згодом в країні розпочалися акції і на підтримку уряду, в яких брали участь десятки тисяч людей. Згідно з офіційними даними, під час антиурядових протестів загинули 22 людини.