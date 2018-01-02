Протести в Ірані: з початку акцій загинули понад 20 осіб

За останніми даними, в Ірані з початку акцій протесту в результаті зіткнень демонстрантів з поліцією загинула, як мінімум, 21 особа.

За останні кілька днів у країні заарештовано понад 450 осіб, 200 з яких - у ніч на понеділок у Тегерані, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

У протестах беруть участь в основному відносно невеликі групи молодих чоловіків, які вимагають повалення клерикального режиму. Акції поширилися на невеликі міста по всій країні і можуть продовжити зростати. При цьому очевидного лідерства в протестному середовищі не спостерігається. Лідери опозиції в Ірані давно піддаються репресіям або висилаються з країни.

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Акції протесту розпочалися 28 грудня в місті Мешхед. Початковою метою акцій був протест проти корупції та зростання цін, проте поступово вони набули більш широкого антиурядового характеру. Демонстранти також нападали на поліцейські дільниці.

Влада повідомила, що тимчасово обмежила в країні доступ до соцмереж Telegram та Instagram. Також з деяких районів надходять повідомлення про блокування доступу до інтернету.

Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї звинуватив "ворогів Ісламської республіки" в організації масових протестних акцій, які тривають у різних містах країни вже п'ять днів. При цьому аятолла не уточнив, кого саме він має на увазі під словом "вороги".

Тим часом секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані заявив, що за організацією протестів стоїть влада США, Британії та Саудівської Аравії.

Водночас «Корпус вартових Ісламської революції» попередив протестувальників, що їм доведеться зіткнутися із "залізним кулаком", якщо заворушення продовжаться.