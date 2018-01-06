В Ірані з’ясовують долю затриманих протестувальників

В Ірані створена спеціальна комісія, яка з’ясовує долю затриманих під час масових протестів людей, у першу чергу студентів. Про це в суботу, 6 січня, повідомив представник Тегеранського університету.

Про це пише DW.

Офіційних даних щодо кількості затриманих під час антиурядових протестів немає - називаються цифри від 1000 до 1800 осіб, включаючи близько 100 студентів.

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Міністр науки країни Мансур Голамі зазначив, що чверть студентів, які були затримані, вже звільнені, але не зміг назвати їхню точну кількість. Він додав, що міністерство домагається звільнення студентів. Доля заарештованих викликає серйозне занепокоєння, оскільки один з провідних ультраконсервативних представників вищого духовенства Ірану Ахмад Хатамі напередодні на проповіді закликав вважати демонстрантів ворогами ісламу. "Їм не має бути прощення", - заявив він.

Іранський парламент у неділю, 7 січня, збереться на спеціальне засідання, щоб з’ясувати причини антиурядових протестів, які охопили країну. В ньому візьмуть участь міністр внутрішніх справ, керівник спецслужби та секретар ради нацбезпеки, повідомляє іранська інформагенція ISNA.

Представники консерваторів кіл вважають, що причиною масових протестів є керована з-за кордону змова. Утім, президент країни Хасан Роухані, якого вважають реформатором, визнав, що не всім можуть керувати з-за кордону "вороги Ірану".