Прем'єр Таїланду запропонував журналістам ставити питання картонному двійникові та пішов

Прем'єр-міністр Таїланду генерал Прают Чан-Оча під час виступу на прес-конференції в Бангкоку, приуроченій до Дня дітей, виставив перед мікрофоном картонну ростову ляльку зі своїм зображенням і запропонував журналістам поспілкуватися з нею.

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"Якщо ви хочете запитати щось про політику або конфлікти – запитаєте цього хлопця", – заявив генерал, після чого повернувся до Будинку уряду, пише dt.ua.

Відмовившись спілкуватися з журналістами, Чан-Оча провів зустріч з групою дітей з багатодітних сімей.

Генерал Чан-Оча раніше неодноразово ображав і погрожував журналістам. Зокрема, він публічно обіцяв покарати журналістів, які наважаться критикувати уряд, а також кидався банановою шкіркою у фотокореспондентів.

Генерал Прают Чан-Оча очолив уряд Таїланду в результаті військового перевороту в 2014 році. Дію Конституції країни було призупинено, а потім було оголошено про прийняття нового Основного Закону.

З 2015 року генерал Чан-Оча неодноразово обіцяв провести парламентські вибори, але їх дату постійно переносять. Очікується, що вибори все-таки мають відбутися в листопаді 2018 року.