"Ти такий шматок л**на": скандального продюсера Вайнштейна хотіли побити в ресторані

На продюсера Харві Вайнштейна, який після секс-скандалу всіляко уникає публічності, напав один з відвідувачів ресторану.

Читайте такожГоллівудські актори через Вайнштейна перетворять "Золотий глобус" в "чорну" акцію протесту

Як пише TMZ, інцидент стався у вівторок, 9 січня, ввечері в ресторані Elements п'ятизіркового готельного комплексу в Скоттсдейлі (штат Арізона). Вайнштейн вечеряв зі своїм коучем з тверезості, а поруч за столиком сиділи двоє чоловіків. Один з двох відвідувачів, який назвався Стівом, підійшов до продюсера, розповів, що захоплюється його фільмами і хоче сфотографуватися.

Стів заявив, що Вайнштейн став агресивним і грубо наказав відстати. В той же час менеджмент закладу заперечує – вони заявили, що продюсер був дуже ввічливим і сказав "мені б не дуже хотілося зараз фотографуватися". Тоді чоловік повернувся до свого столика, пише ТСН.

Близько дев'ятої вечора Вайнштейн встав і почав виходити, одночасно з ресторану вирішили піти Стів з одним. Стів розповів виданню, що був "досить п'яний", попросив одного включити камеру на телефоні і зняти те, що буде відбуватися далі.

Після цього чоловік підійшов до Вайнштейн і зі словами "ти такий шматок л**на після того, що зробив з усіма тими жінками" і вдарив продюсера в обличчя двічі.

Нападник стверджує, що від ударів Вайнштейн мало не впав на спину. У той же час менеджери ресторану кажуть, що чоловік був настільки п'яний і не контролював свої рухи, що жоден з ударів не досяг цілі.

Інцидент завершився мирно – чоловік, який знімав подію на телефон, запитав Вайнштейна, чи той хоче викликати поліцію. Але продюсер відмовився, і всі учасники події залишили ресторан.

Нагадаємо, що секс-скандал навколо Харві Вайнштейна розгорівся у жовтні минулого року після того, як відразу кілька десятків жінок звинуватили продюсера в сексуальних домаганнях, а деякі – в згвалтуваннях. Серед жертв кіномагната Роуз МакГавен, Гвінет Пелтроу, Кейт Бекінсейл, Кара Делевінь і багато інших.