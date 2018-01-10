Тяжкохвора співачка позбулася всіх друзів в Instagram

19:15, 10 січня 2018
Світ
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Американська співачка Селена Гомес провела "чистку" друзів у соціальній мережі.

Селена Гомес / REUTERS

Американська співачка Селена Гомес, яка нещодавно перенесла тяжку операцію, провела серйозну ревізію друзів в Instagram.

Одна з найпопулярніших дівчат в соцмережах залишила тільки 37 друзів, відписавшись від подруг і від власної матері.

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Залишила вона лише фан-сторінки, компанії, з якими співпрацює, Тейлор Свіфт і Джесіку Альбу, зазначає "Лайм".

До речі, чищення друзів Гомес вже проводила в 2014 році. Тоді у співачки діагностували вовчак. При цій хворобі імунна система організму утворює антитіла до власних тканин. Це викликає ураження шкіри, м'язів і суглобів, серцево-судинної, нервових систем та інших органів.

Щоб організм не відмовив, лікування потрібно починати при перших ознаках хвороби, зазвичай прописують гормони та засоби, що пригнічують імунну систему.

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Теги: #Селені Гомес зробили операцію