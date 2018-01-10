Єврокомісія розглядає можливість упровадження санкцій за недотримання цінностей ЄС

В Європейській комісії вивчають можливість пов'язати отримання дотацій від Євросоюзу з дотриманням принципів верховенства права.

Про це заявив у середу, 10 січня, в Брюсселі єврокомісар з питань бюджету Гюнтер Еттінгер, повідомляє Deutsche Welle.

Він зазначив, що існують два варіанти: упровадити санкції проти країн, які порушують базові цінності ЄС, або матеріальне заохочення для держав, які дотримуються законів об'єднаної Європи.

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За словами Еттінгера, рішення має бути ухвалено до Великодня за григоріанським календарем.

При цьому, наголосив єврокомісар, упровадження таких критеріїв можливе лише за одностайної підтримки всіх держав Євросоюзу. Це, своєю чергою, може привести до того, що країни, яким загрожують такі санкції, можуть блокувати ухвалення рішення.

На даний час ЄС веде розслідування реформи польської системи правосуддя. Євросоюз, низка західних держав і правозахисники бачать у цих змінах реальну загрозу незалежності судів у Польщі. Розпочата Брюсселем процедура може привести до позбавлення Варшави права голосу в ЄС.