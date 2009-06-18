Черговий виток конфлікту між Росією і Білоруссю

"Газпром" зажадав від "Білтрансгазу" погасити заборгованість, що утворилася за поставлений до Білорусі російський газ у сумі 231 млн. доларів, повідомляє РІА «Новости».

"Газпром" надіслав листа з проханням сплатити заборгованість за період січень-травень у сумі 231 млн. дол.", - сказав представник Посольства Росії в Білорусі Вадим ГУСЄВ.

За його словами, в листі наголошується, що сума заборгованості білоруської сторони розрахована без урахування пені і невибраного газу.

"У листі "Газпром" просить своєчасно і в повному обсягу погасити заборгованість, а також розрахуватися за поставлений у травні газ до 23 червня", - повідомив він.

Така заборгованість виникла у зв`язку з тим, що Мінськ сплачував газ за середньорічною ціною, виходячи з усних домовленостей.

Відповідно до контрактної ціни, вартість газу для Білорусі в перші місяці поточного року становила 250 доларів за тисячу кубометрів. До кінця року, згідно з формулою ціни на газ, вартість російського газу не перевищувала б 100 доларів. Мінськ звернувся до "Газпрому" з проханням розраховуватись газ за середньорічною ціною.