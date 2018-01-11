Трамп не очікує війни у найближчому майбутньому

Президент США Дональд Трамп вважає, що в найближчому майбутньому збройні сили США не будуть залучені до прямого військового протистояння. Про це він заявив у середу, 10 січня, на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Норвегії Ерною Сульберг в Білому домі.

Про це повідомляє DW.

Трамп зазначив також, що він є прихильником принципу забезпечення "миру через силу", додавши, що має намір посилити армію США до стану, "якого ще ніколи не було".

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На думку американського лідера, в конфлікті навколо Північної Кореї спостерігаються позитивні зрушення. "Я бачу масу позитивної енергії (у цьому питанні. - Ред.)", - констатував Дональд Трамп. Нагадаємо, що 9 січня представники КНДР і Південної Кореї почали перші за два роки прямі переговори.

Одночасно прес-секретар Білого дому Сара Сандерс підкреслила, що Вашингтон "глибоко стурбований" повідомленнями про затримання тисяч демонстрантів в Ірані. США вимагають "негайно звільнити" цих людей і інших політв'язнів, зазначила Сандерс.