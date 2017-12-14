Вперше за три роки Джонні Депп не очолив рейтинг найбільш переоцінених акторів від Forbes

Журнал Forbes опублікував щорічний список найбільш переоцінених голлівудських акторів і актрис. При складанні рейтингу враховуються гонорари і збори трьох акторів фільмів, випущених до 1 червня 2017 року, передає Meduza.

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У 2017 році список очолив Марк Уолберг. Творцям фільмів з його участю Уолберг приносив 4,4 долара на кожен виплачений йому 1 долар гонорару.

Друге місце в списку найбільш переоцінених акторів посів Крістіан Бейл. Фільми з участю Бейла приносять в середньому 6,7 долара на кожен 1 долар гонорару.

На третьому місці знаходиться Ченнінг Татум. На кожен виплачений Татуму 1 долар гонорару припадає 7,6 долара зборів.

У 2015 і 2016 року Forbes оголошував найбільш переоціненим актором Джонні Деппа.

Як повідомляв УНІАН, раніше Forbes назвав найбагатшого в світі відеоблогера 2017 року.