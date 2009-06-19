Помер найстаріший житель планети

В Японії на 114-му році життя помер найстаріший чоловік на планеті Томодзі Танабе.

Як повідомляє NEWSru, за інформацією влади префектури Міядзакі на острові Кюсю, свій 113-й день народження Т.Танабе святкував 18 вересня 2008 року в рідному будинку в місті Міяконодзіо (префектура Міядзакі), і з цієї нагоди його занесено до Книги рекордів Гіннеса. Щодня о третій годині дня він випивав склянку молока і вважав це секретом свого довголіття. Т.Танабе також не пив спиртного і не курив.

Кількість осіб віком понад 100 років зростає в Японії вже кілька десятків років поспіль. Наразі 86% з них припадає на жінок. Японське суспільство стрімко старіє на тлі скорочення народжуваності, високого рівня життя і успіхів медицини, відзначає ІТАР-ТАСС.

Кожному десятому жителеві країни зараз більше 75 років, а кожен п`ятий - старший 65-ти. За прогнозами експертів, до 2055 року особи старші 65 років становитимуть 40,5% населення Японії, що зумовлюватиме серйозні соціальні й економічні проблеми.