У Росії п'яний груповий секс в автомобілі закінчився серйозною аварією (відео)

В російському місті Кіров секс утрьох в автомобілі під час руху закінчився масштабним ДТП.

Як пише місцевий портал Gorodkirov.ru, напередодні потрійного ДТП двоє чоловіків непогано проводили час у гаражі з дуже пустотливою дамою. Компанія випивала, а після планувала зайнятися сексом.

"Жінку довго вмовляти не довелося - вона була абсолютно згодна на будь-які сексуальні втіхи, при цьому дама добре міркувала і просила кавалерів не сідати в п'яному угарі за кермо, а викликати таксі", - пише видання.

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"Чоловікам напідпитку ймовірно захотілося екстриму, тому свою супутницю вони не послухали і влаштували п'яні гонки на Жовтневому проспекті. Під час "хтивої" поїздки, дівчина потішала водія, чим, мабуть, і відволікла його увагу від дороги - компанія в'їхала в замет", - зазначає Gorodkirov.ru.

Підсумок "пристрасних покатушок" сумний: серйозне ДТП із потерпілими, три биті іномарки. В одній з розбитих машин Honda перебували активісти місцевого нічного патруля, які чергували по місту. Також лихач протаранив таксиста на Chevrolet.

Винуватець ДТП намагався втекти з місця аварії, але його затримали громадські діячі. "Тепер неадекватному водієві загрожує не лише позбавлення прав, в'язниця, але й розбірки з дружиною", - додає видання.

Відео: Первый городской канал в Кирове