В Індонезії впав з людьми другий поверх будівлі фондової біржі (фото)
09:15, 15 січня 2018Світ
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Очевидці повідомляють, що близько десяти поранених було евакуйовано на ношах. Будівля оточена поліцією.
REUTERS
Другий поверх будівлі Індонезійської фондової біржі впав в Джакарті, повідомляє Reuters.
Близько десятка людей отримали поранення.
«Другий поверх будівлі впав», - повідомив особистий помічник директора біржі Тіто Сулистио, який знаходився в цей час в будівлі.
Очевидці повідомляють, що близько десяти поранених були евакуйовані на ношах. Будівля оточена поліцією.
REUTERS
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