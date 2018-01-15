В Індонезії впав з людьми другий поверх будівлі фондової біржі (фото)

Другий поверх будівлі Індонезійської фондової біржі впав в Джакарті, повідомляє Reuters.

Близько десятка людей отримали поранення.

«Другий поверх будівлі впав», - повідомив особистий помічник директора біржі Тіто Сулистио, який знаходився в цей час в будівлі.

Очевидці повідомляють, що близько десяти поранених були евакуйовані на ношах. Будівля оточена поліцією.