У Нігерії два смертника підірвали себе на ринку, є загиблі та десятки поранених (фото)

Напад двох терористів-смертників у Нігерії забрав життя щонайменше десяти осіб. Напади були скоєні на людному ринку у місті Майдугурі на північному сході країни.

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Один із нападників активував пронесений на собі вибуховий пристрій у натовпі, вбивши себе та ще десятьох людей, які перебували поруч, пише Deutsche Welle з посиланням на dpa.

За даними нігерійської поліції, інший смертник через паніку активував вибухівку поряд з ринком, коли поряд не було інших людей, тому внаслідок другого вибуху загинув лише він.

Агенція AP з посиланням на представника рятувальної служби Нігерії повідомляє, що нападником, що підірвав себе на ринку, була жінка. Щонайменше 65 осіб дістали поранення внаслідок вибуху.

Нагадаємо, на початку січня у афганській столиці Кабулі щонайменше було 20 людей вбито та поранено після нападу терориста-смертника.