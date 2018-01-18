З ток-шоу у президенти: чому наступним главою Білого дому може стати подруга всіх домогосподарок

На церемонії вручення кінопремій "Золотий глобус" її ведучий і актор Сет Маєрс звернувся зі сцени до самої знаменитої жінки Америки Опрі Вінфрі.

Він нагадав телеведучій, як в 2011 році на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому відпускав жарти з приводу того, що через свою некомпетентність Дональд Трамп ніколи не стане президентом США. “Деякі кажуть, що той вечір переконав Трампа балотуватися, - говорив Маєрс. - Якщо це правда, я просто хочу сказати: Опра, ти ніколи не будеш президентом".

У відповідь на репліку Маєрса зал вибухнув сміхом і оплесками. Однак він реагував ще більш бурхливо, коли через кілька хвилин сама Вінфр з промовою, яку потім процитували всі провідні світові ЗМІ.

"Говорити правду - самий потужний інструмент, який є у кожного з нас", - сформулювала своє кредо зірка, медійні успіхи якої монетизувалися в статок в $2,8 млрд.

Вона говорила про найболючіші проблеми сучасної Америки, серех яких - насильство над жінками. Щирі слова, які знайшли в той момент відгук у багатьох, перетворили телеведучу з активною громадянською позицією людину, готовою стати новим американським лідером. Про це наступного дня заговорила уся країна.

"Впевнена, Опра - більш підходяща кандидатура на пост президента, ніж людина, яка сьогодні сидить у Білому домі", - висловлює думку багатьох американців у розмові з НВ Лора Сермасан, 39-річна мешканка Нью-Йорка.

Згідно з опитуванням американської дослідницької компанії Rasmussen Report, чинного президента на наступних виборах, якби вони відбулися сьогодні, готові підтримати 38% громадян, а Опру - 48%.

Про можливе її висунення в кандидати від Демократичної партії на президентських виборах 2020 року тепер говорять і політики, і експерти.

Причому деякі припускають: це цілком можливо . За останні 30 років Вінфрі стала справжнім феноменом в американській телеіндустрії: добилася всього сама афроамериканка створила саме рейтингове в країні шоу, знялася в десятках кінострічок, виступила продюсером багатьох фільмів, серіалів і телепередач, заснувала власні телеканал, журнал, радіостанцію, а також пише книги .

Неймовірно комунікабельна 63-річна телеведуча популярна в Твіттері, де число її передплатників перевалило за 40 млн. Її регулярно включають у свої рейтинги найбільш впливових людей світу авторитетні американські тижневики Time і Forbes .

"Її сильна сторона - впізнаваність, а у США популярність імені є головною перевагою для перемоги на виборах", - вважає Росс Бейкер, професор політології в Університеті Ратґерса .

У 2008 і 2012 роках Вінфрі брала активну участь у президентській кампанії Барака Обами, однак сама не раз говорила, що не зацікавлена у високій держпосаді. "Не планую висувати свою кандидатуру на будь-яких виборах", - в чергове заявила вона в жовтні журналістам CBS News.

Тим не менше після резонансного виступу Вінфрі на церемонії вручення премії Золотий глобус чинний глава держави висловив готовність зійтися з телезіркою в битві за президентське крісло. На зустрічі з журналістами, яка відбулася через кілька днів після виступу Вінфрі, Трамп заявив, що здобуде перемогу над нею. “Я її дуже добре знаю. Мені подобається Опра, але не думаю, що вона буде балотуватися", - додав президент. Американці давно знають і люблять Вінфрі, вона талановита і вміє надихати, при цьому відповідає всім вимогам до кандидата на президентський пост - старше 35 років, народжена в США - і може отримати високий відсоток голосів, особливо серед жінок, афроамериканців і молоді, визнають експерти.

Вінфрі об'єднує людей, популяризує позитивні емоції замість ненависті і страху, чим вигідно відрізняється від Трампа, погоджується американська письменниця і журналістка Енн Епплбаум у своїй колонці для The Washington Post.

Однак бути президентом - це не вести ток-шоу або керувати медіабрендом, зауважує Джошуа Дюпуа, колишній викладач президентської політики в токійському Темпльскому університеті, а зараз директор Бібліотеки Джона Кеннеді в Бостоні.

"Успіх Опри в її сфері говорить про її потенціал бути хорошим президентом не більше, ніж говорив про це успіх Трампа у сфері нерухомості", - заявляє експерт. В цілому Дюпуа вважає, що резонанс навколо припущення про балотування Вінфрі відображає стурбованість демократів з приводу відсутності у них кандидата, який би зміг протистояти Трампу на виборах 2020 року.

"Обрання Дональда Трампа в 2016-му відкрило шлях до президентської номінації практично для кожного, особливо для знаменитостей", - погоджується Бейкер. Також, на його думку, чим більше чинний президент буде демонструвати свою некомпетентність, тим більше люди будуть схилятися у симпатіях до тих, хто схожий на американських президентів до Трампа.

Повну версію статті читайте у свіжому номері журналу "Новое время".