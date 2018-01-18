Секс-скандали: легенда французького кіно звинуватила голлівудських зірок в лицемірстві

Актриса Бріжит Бардо засудила рух #MeToo і зростання числа активістів руху проти сексуальних домагань в Голлівуді. Про це вона заявила в інтерв'ю французькому журналу, повідомляє Variety.

Читайте такожФранцузька актриса уточнила скандальну заяву про колег, обвинувачених у домаганнях

За словами Бардо, переважна більшість заявлених випадків "лицемірні і "смішні". Вона пояснила, що має на увазі історії актрис, а "не жінок в цілому". Актриса додала, що за всю свою кар'єру жодного разу не стикалася із сексуальними домаганнями.

83-річна Бардо переконана, що актриси приходять до продюсерів, щоб отримати роль, а потім, заради залучення уваги, кажуть, що їх домагалися. Зірка французького кіно стверджує, що таким чином вони собі тільки шкодять.

Бардо пішла з кіно в 1973 році. З тих пір вона займається громадською діяльністю. Видання нагадує, що Бардо не вперше робить різкі зауваження. Так, вона неодноразово критикувала міграційну політику французької влади і поширення ісламу, після чого була змушена заплатити п'ять штрафів за розпалення расової ненависті.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше Катрін Деньов і ще близько ста відомих французьких жінок засудили кампанію, спрямовану проти сексуальних домагань. Автори звернення заявили, що вона є пуританством, а право чоловіків «приставати до жінок» є невід'ємною частиною сексуальної свободи.