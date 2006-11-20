Китай націлив на Тайвань тисячу ракет

Китай розгорнув проти Тайваню понад 900 ракет класу "земля-земля", повідомляє Defencetalk.

Більшість розгорнутих ракет (близько 800) належатьдо типів "Дунфен-11 мод. 1" і "Дунфен-15" (Dongfeng). Ці балістичні ракети малої дальності мають підвищену точність порівняно з попередніми ракетами китайського виробництва і можуть використовуватися як в ядерному, так і в неядерному спорядженні.

Останні роки Китай також почав розгортання крилатих ракет. Завдяки меншій швидкості і використанню супутникової системи наведення, крилаті ракети мають ще вищу точність. Останні моделі ракет спроможні влучати, наприклад, в визначені поверхи висотних будинків.

Частина крилатих ракет споряджена "електромагнітними" неядерними боєголовками. Подібні боєголовки призначені для виведення з ладу систем зв`язку противника і електронних пристроїв, які використовувються в цивільній і військовій сфері.

Лента.ру