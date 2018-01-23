Підліток у США розстріляв у школі дітей

В американському місті Бентон штату Кентуккі 15-річний підліток відкрив стрілянину по людям, що знаходилися в школі. В результаті загинули хлопчик і дівчинка 15 років.

Всього постраждали 19 осіб, з них 14 отримали вогнепальні поранення, повідомляє місцевий телеканал Local6.

Постраждалих доставили в лікарню, деяких — на вертольоті. Іншим учням, які перебували в школі під час стрільби, надається необхідна допомога.

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Як повідомили в міській поліції, підозрюваний у стрілянині підліток вже затриманий. Інші подробиці події з'ясовуються.

Губернатор штату у своєму Twitter закликав всіх зберігати спокій і не поширювати неправдиві чутки про те, що трапилося.