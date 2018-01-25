Світу потрібен новий соціальний договір користування мережею - Більдт

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Кілька десятиліть інтернет міняв світову економіку, а Вестфальську систему міжнародних відносин, що склалася ще в 1648 році й зовсім перетворив у безповоротно застарілу. Про це йдеться в матеріалі колишнього міністра закордонних справ Швеції і дипломата Карла Більдта, опублікованому в журналі "Новое время".

Читайте такожЕкс-глава МЗС Швеції Більдт розповів, як Захід може "заспокоїти" РосіюВін зазначає, що саме тому потрібно визнати, що в епоху глобалізації неможливо обійтися без нової системи управління.

У доповіді про глобальні ризики цього разу першу сходинку займає кібербезпека. "Однак є ще одна проблема - це швидкість з якою ми вступаємо в епоху цифрових технологій", - зазначає дипломат.

На його думку, з одного боку це добре: мережа спрощує обмін товарами та ідеями. З іншого боку - як і будь-яким іншим винаходом людини, нею можна зловживати. "І судячи зі зростання кіберзлочинності, онлайн-шахрайства, ситуація стає критичною", - підкреслює Більдт.

Він пише, що цифровий менеджмент стосується всього - від кібербезпеки до прав людини. Тому досягнення узгодженої політики має стати головним пріоритетом, а для цього потрібна взаємодія всіх зацікавлених сторін. "Вестфальський мир залишився в минулому, а що буде далі - залежить від нас", - підсумував Більдт.

Повну версію матеріалу Карла Більдта читайте у новому номері журналу "Новое время" від 26 січня 2018 року.