Більдт назвав ідею Путіна щодо миротворців на Донбасі визнанням помилки, але розкритикував її зміст

Шведський політик та дипломат Карл Більдт вважає, що пропозиція президента РФ Володимира Путіна щодо миротворчої місії ООН на Донбасі для захисту спостерігачів СММ ОБСЄ є визнанням того, що щось треба робити, але критикує сам зміст пропозиції, запропонувавши свій варіант.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, такі положення пролунали у виступі Більдта під час конференції "Україна - що далі?", яка пройшла в середу в Брюсселі.

"Мінські домовленості нікуди не ведуть - безкінечна кількість зустрічей, місій та «бла-бла», але вони дійсно не працюють. Хоча ніхто не залишає Мінські домовленості, тому що це рамки, які є необхідними. Путін зробив розворот щодо миротворчої місії. Чи це серйозно чи ні? І так, і ні. Це визнання в Кремлі, що щось повинно бути зроблено. Це крок, який вони раніше не хотіли зробити", - переконаний політик.

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Більдт вважає, що з цим "можна працювати". "Якщо ви подивитися на те, що було запропоновано в плані цієї миротворчої операції – це безпека вздовж лінії конфлікту. Політичний ефект від цього буде трішки більшим, ніж замороження конфлікту. Де-факто, це буде затримкою у виконанні Мінських домовленостей. Це не в інтересах ні Заходу, ні України, і не повинно бути в інтересах самої Росії", - вважає він.

На думку європейського політика, "з точки зору Кремля, Донбас перетворюється на справжній безлад, повний прорахунок, тягар для Росії, і вони повинні якось вийти з цього безладдя. Крим – інша ситуація. Що повинно бути зроблено? Ми повинні мати амбіційний підхід для виконання Мінських домовленостей", - продовжив викладати своє бачення Більдт.

Він вважає, що центральне місце в Мінських домовленостях займають місцеві вибори, "тому що місцеві вибори дозволять обрати надійне керівництво, представницький голос для людей з цих регіонів Донбасу, що є необхідним". "Вибори з метою обрання представників, потім продовжувати з інституціями, діалогом та децентралізацією. А потім – виконання різних заходів з безпеки", - виклав він свою точку зору.

Зазначимо, у відповідності до позиції української сторони, спочатку треба забезпечити безпеку, а потім проводити вибори.

Більдт також вважає, що такі вибори мають бути проведені "міжнародними органами, які повинні забезпечити безпеку та необхідні умови для вільних та справедливих виборів". "Це більш амбітна миротворча операція. Я називаю її миротворчою та перехідною операцією. Це вже раніше було успішно зроблено ООН чи іншими, і це можливо зробити", - наголосив він.

При цьому політик зауважив, що це буде вимагати "доброї волі та співпраці від Росії в Раді Безпеки та на місцях". "Москва ще не там, але той факт, що Москва зробила рух, вже визнанням того, що вони зробили помилку, хоча вони про це не скажуть. Це те, з чим ми можемо працювати... У нас є фундаментальний інтерес у вирішення цього конфлікту заради України, заради європейської безпеки та заради наших довгострокових відносин з Росією", - додав Більдт.