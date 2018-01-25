Памела Андерсон виходить заміж за молодого футболіста (фото)

Знаменита актриса і модель Памела Андерсон, схоже відчайдушно закохана і готується знову вийти заміж. Обранцем співачки став захисник футбольного клубу "Марсель" і збірної Франції Аділь Рамі, який молодше своєї подружки на 18 років. Самої Пем вже стукнуло 50 років.

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Пем вже давно перебралася з Лос-Анджелеса в Марсель, до свого бойфренда. Вони познайомилися на Гран-прі Формули - 1 в Монако в травні минулого року, і з тих пір нерозлучні. Про майбутнє весілля повідомляє портал TMZ.

Памела Андерсон і Аділь Рамі живуть в розкішному будинку і у них є собака - золотистий ретривер Зузу. Минулого місяця, як стверджують джерела, Андерсон вже купила обручки в ювелірному магазині Chrome Hearts.

Пем знаходиться в постійному контакті з двома дорослими синами, вони часто відвідують її в Марселі. Що стосується Аділя, то у нього підростають близнюки, які живуть з колишньою дружиною футболіста.