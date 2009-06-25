В світі скоротилася кількість мільйонерів

У 2008 році кількість мільйонерів у світі скоротилася на 15 відсотків, а їх сукупний капітал зменшився на 20 відсотків - з 40,7 до 32,8 трильйонів доларів. Про це повідомляє AFP з посиланням на дослідження, проведене групою компаній Capgemini і инвестбанком Merrill Lynch.

Всього Capgemini і Merrill Lynch нарахували в світі 8,6 мільйонів осіб, чий статок перевищує мільйон доларів. Дослідники відзначають, що кількість найбагатших інвесторів, які мають у своєму розпорядженні капітал понад 30 мільйонів доларів (High Net Worth Individuals, HNWI), скоротилася в 2008 році на чверть.

Більше половини всіх мільйонерів проживає в США, Японії і Німеччині. Четверте і п`яте місця в рейтингу країн з найвищою кількістю мільйонерів займають Китай і Велика Британія.

Газета "Ведомости" пише, що Росія лишилася без майже 40 тисяч доларових мільйонерів. Їх кількість в Росії скоротилася з 135,7 до 97,1 тисяч. У 2007 році в Росії кількість доларових мільйонерів зросла на чотирнадцять відсотків - в два рази швидше, ніж в середньому в усьому світі.

Capgemini і Merrill Lynch відзначають, що криза знизила кількість мільйонерів і об`єм їх активів до рівня 2005 року, перекресливши стрімке зростання активів у 2006 і 2007 роках.

Очікується, що до 2013 року сукупний стан мільйонерів досягне 48,5 трильйона доларів.

Дослідники вважали мільйонером людину, чий мільйон зосереджений в грошах, фондах, облігаціях або акціях. Не враховувалася вартість основного місця проживання, а також вартість приватних колекцій.

Лента.ру