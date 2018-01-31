У Лос-Анджелесі гелікоптер впав на будинок: троє загиблих (відео)
Гелікоптер з чотирьма членами екіпажу на борті впав на будинок в Ньюпорт Біч у Лос-Анджелесі. Внаслідок аварії загинуло троє людей. У місцевій поліції зазначили, що внаслідок аварії також отримав травми перехожий.
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Прес-секретар Федеральної авіаційної адміністрації Ян Грегор заявив, що наразі причини катастрофи невідомі, повідомляє The Los Angeles Times.
Інцидент стався в окрузі Ориндж. Співробітники аеропорту імені Джона Уейна, звідки вилетів гелікоптер, визначив модель як "Робінсон 44".
Мешканка сусіднього будинку, свідок катастрофи, розповіла: "Це було наче поїзд врізався в стіну. Ти просто розумієш, що сталося щось жахливе".
Як повідомляв УНІАН, 25 січня у Кременчузі на Полтавщині впав гелікоптер Мі-8 на борту якого перебувало четверо осіб. Усі члени екіпажу загинули.