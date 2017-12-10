У Норвегії вручили Нобелівську премію миру

Нобелівську премію миру 2017 року офіційно вручили Міжнародній кампанії по забороні ядерної зброї (ICAN). Як повідомляє "Радіо Свобода", церемонія нагородження відбулася сьогодні, 10 грудня, в норвезькому Осло.

Згідно з інформацією, виконавчий директор компанії Беатріс Фін була присутня на церемонії нагородження у супроводі Сецуко Терлоу з Японії, яка пережила атомне бомбардування Хіросіми в 1945 році і стала активістом руху за знищення ядерної зброї.

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Наголошується, що Нобелівську премію миру присудили ICAN за "залучення уваги до катастрофічних гуманітарних наслідків будь-якого застосування ядерної зброї" і її "новаторські зусилля по досягненню заборони на таку зброю на основі договорів".

Раніше, Нобелівську премію миру за 2016 рік вручили президенту Колумбії Хуану Мануелю Сантосу, який досяг угоди про закінчення в його країні громадянської війни, що тривала понад 50 років.