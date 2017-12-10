У Норвегії вручили Нобелівську премію миру
Премія дісталася Міжнародній кампанії по забороні ядерної зброї.
Нобелівську премію миру 2017 року офіційно вручили Міжнародній кампанії по забороні ядерної зброї (ICAN). Як повідомляє "Радіо Свобода", церемонія нагородження відбулася сьогодні, 10 грудня, в норвезькому Осло.
Згідно з інформацією, виконавчий директор компанії Беатріс Фін була присутня на церемонії нагородження у супроводі Сецуко Терлоу з Японії, яка пережила атомне бомбардування Хіросіми в 1945 році і стала активістом руху за знищення ядерної зброї.
Читайте також"Історична подія": премія "Греммі" не висунула жодного білого співака на головну нагороду
Наголошується, що Нобелівську премію миру присудили ICAN за "залучення уваги до катастрофічних гуманітарних наслідків будь-якого застосування ядерної зброї" і її "новаторські зусилля по досягненню заборони на таку зброю на основі договорів".
Раніше, Нобелівську премію миру за 2016 рік вручили президенту Колумбії Хуану Мануелю Сантосу, який досяг угоди про закінчення в його країні громадянської війни, що тривала понад 50 років.