У передінсультному стані госпіталізований актор з фільму "Іван Васильович змінює професію"

09:55, 02 лютого 2018
Світ
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Чернов госпіталізований / t.me/breakingmash

"Госпіталізований актор Юрій Чернов... У нього передінсультний стан", - йдеться в повідомленні телеграм-каналу Mash.

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Він відомий за ролями в "Іван Васильович змінює професію" (балалаєчник) і "Пригоди Електроніка" (зіграв тата Сироїжкіна). Повідомляється, що в актора передінсультний стан.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, актор і режисер Армен Джигарханян знову доставлений в одну з московських лікарень. Актор потрапив до лікарні в непритомному стані.

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Теги: #Чернов госпіталізований#Чернов у лікарні#Чернов Іван Васильович змінює професію