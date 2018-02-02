У передінсультному стані госпіталізований актор з фільму "Іван Васильович змінює професію"

За попередньою інформацією, у Юрія Чернова діагностували передінсультний стан.

У Москві госпіталізований радянський і російський актор театру і кіно Юрій Чернов.

"Госпіталізований актор Юрій Чернов... У нього передінсультний стан", - йдеться в повідомленні телеграм-каналу Mash.

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Він відомий за ролями в "Іван Васильович змінює професію" (балалаєчник) і "Пригоди Електроніка" (зіграв тата Сироїжкіна). Повідомляється, що в актора передінсультний стан.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, актор і режисер Армен Джигарханян знову доставлений в одну з московських лікарень. Актор потрапив до лікарні в непритомному стані.