У передінсультному стані госпіталізований актор з фільму "Іван Васильович змінює професію"
09:55, 02 лютого 2018Світ
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За попередньою інформацією, у Юрія Чернова діагностували передінсультний стан.
Чернов госпіталізований / t.me/breakingmash
У Москві госпіталізований радянський і російський актор театру і кіно Юрій Чернов.
"Госпіталізований актор Юрій Чернов... У нього передінсультний стан", - йдеться в повідомленні телеграм-каналу Mash.
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Він відомий за ролями в "Іван Васильович змінює професію" (балалаєчник) і "Пригоди Електроніка" (зіграв тата Сироїжкіна). Повідомляється, що в актора передінсультний стан.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, актор і режисер Армен Джигарханян знову доставлений в одну з московських лікарень. Актор потрапив до лікарні в непритомному стані.
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