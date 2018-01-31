Відомого російського актора, який виступав на підтримку України, госпіталізували у важкому стані
Актор і режисер Армен Джигарханян знову доставлений в одну з московських лікарень. Актор потрапив до лікарні у непритомному стані.
Про це повідомив "ТАСС" джерело в медичних колах.
"Армена Борисовича знову госпіталізували до одної зі столичних лікарень, але на цей раз із серцевим нападом в несвідомому стані. Зараз йому потрібен спокій і лікування", - сказав співрозмовник агентства.
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"Напад Джигарханяна пов'язаний з тим, що він недолікував пневмонію, тому сталися ускладнення, йому знадобилася термінова госпіталізація", - уточнив він.
У театрі Джигарханяна підтвердили госпіталізацію режисера.
"Армен Борисович був якийсь час у лікарні, потім вийшов і знову ліг у лікарню, щоб продовжити лікування, але без швидкої допомоги. На даний момент він у лікарні і продовжує лікування", - розповіли в театрі.
Відзначимо, що в розпал анексії Криму, відомий актор Армен Джигарханян був одним з небагатьох, хто висловив підтримку Україні і не підписав колективний лист представників російської творчої інтелігенції, що публічно висловила підтримку зовнішньої політики Володимира Путіна.
Як повідомляв УНІАН, Джигарханян був госпіталізований зі свого театру в Москві в лікарню з підозрою на гіпертонічний криз 17 січня.