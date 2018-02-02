З'явилося відео, як російський Су-25 обстрілюють сирійські повстанці
Російський винищувач Су-25 під час виконання місії над східною частиною сирійської провінції Ідліб ледве ухилився від зенітного вогню повстанців з угрупування «Джейш аль-Наср».
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Відповідне відео з маневром опублікувало опозиційне видання Edlib Media Center, передає Al-Masdar News.
Повідомляється, що інцидент стався напередодні, 1 лютого. На опублікованих кадрах можна побачити, як повстанці ведуть вогонь по винищувачу, але пілот уводить літак з-під вогню і залишає небезпечний район.
Як зазначає видання, винищувач Су-25 призначений для підтримки у ближньому бою і часто опиняється під обстрілом повстанців і бойовиків ІДІЛ.