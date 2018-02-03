Тіло Сініцина знайшли у під'їзді будинку, де він жив, ще 26 січня. Йому було 53 роки. У Сініцина виявили травми голови.

У Петербурзі знайшли мертвим опозиціонера Костянтина Сініцина.

За інформацією «Фонтанки», його смерть носила насильницький характер, але не була пов'язана з його опозиційною діяльністю.

Тіло Сініцина знайшли у під'їзді будинку, де він жив, ще 26 січня. Йому було 53 роки. У Синіцина виявили травми голови. Тіло відправили на судово-медичну експертизу.

Через кілька днів після цього у Петербурзі затримали 44-річного чоловіка за прізвищем Васильєв, якого запідозрили у побитті опозиціонера. За інформацією «Фонтанки», він останнім бачив Сініцина живим. За попередніми даними, у нього був побутовий конфлікт з активістом, який переріс у бійку. Васильєв завдав Сініцину кілька ударів руками і ногами.

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Підозрюваного у вбивстві опозиціонера суд заарештував на два місяці. На нього завели справу про навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що спричинив смерть з необережності.

«Костянтин Сініцин був надзвичайно чуйною і доброю людиною, чудовим небагато, але щирим і послідовним борцем з путінізмом», — написав на своїй сторінці активіст Динар Ідрісов.