Азербайджан розпочне постачати газ Газпромові

Президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердив, що постачання газу Газпромові почнуться з 2010 р. Про це він сьогодні повідомив на прес-конференції за підсумками візиту до країни президента РФ Дмитра Медведєва. Раніше голова Газпрому Олексій Міллер заявляв про намір холдингу купувати газ в Азербайджані з січня 2010 р.

Газпром і Державна нафтова компанія Азербайджанської республіки (SOCAR) сьогодні підписали документ про основні умови контракту купівлі-продажу азербайджанського природного газу. Як пояснював раніше О.Міллер, йдеться про придбання газу в невеликих об`ємах з першої фази родовища Шах-Деніз. У перспективі може обговорюватися використання газу з другої фази родовища.

Газпром раніше сам був постачальником газу до Азербайджану. Проте з 2007 р. Азербайджан відмовився від постачань через високі ціни. Нині Азербайджан забезпечує себе сировиною за рахунок видобутку власного газу, зокрема на родовищі Шах-Деніз. Крім того, Азербайджан з 2007 р. постачає газ до Грузії.

З літа 2008 р. Газпром почав переговори про умови закупівлі азербайджанського газу і можливі свопові обмінні операції, запропонувавши Азербайджану купувати його газ за ринковими цінами на основі довгострокового договору. У жовтні 2008 р. радник президента SOCAR Мурат Хейдаров повідомляв, що Азербайджан обговорює з Газпромом постачання свого газу до Дагестану на основі прямих продажів або свопових (обмінних) операцій. Він пояснив, що це питання обговорюється окремо від отримання газу з родовища Шах-Деніз-2, який пропонує купувати Газпром, і ніяк не залежить від експортних амбіцій Азербайджану.

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