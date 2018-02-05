Росія постачає курдам зброю для боротьби з армією Туреччини - волонтери (фото, відео)

Волонтери припускають, що Росія все ще зацікавлена, щоб курдські загони продовжували спалювати турецькі танки на підступах до Афріна.

4 лютого в мережу потрапили відеокадри перехоплення турецькою армією спільно з бійцями ССА бензовозу, який потай транспортував зброю і боєприпаси для курдських "Загонів народної самооборони" (YPG). Вантажівка прямувала в місто Афрін, розташоване на північному заході Сирії. З 2012 року місто контролюється підрозділами YPG.

На відео з перехоплення зафіксовано велику кількість гранатометів РПГ-7 і ракет для протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Фагот, Метіс-М і Конкурс. Озброєння було заховано в цистерні вантажівки для приховано транспортування курдам. Хоча ця зброя і відноситься до розробок СРСР, але її основним експлуатантом на сьогоднішній день є Російська Федерація, пишуть волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

"Росія могла активізувати постачання зброї курдським загонам у зв'язку з початком операції збройних сил Туреччини і протурецьких збройних формувань сирійської опозиції "Оливкова гілка", - зазначають волонтери.

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Зазначається, що операція почалася 20 січня 2017 року, а 3 лютого 2018-го президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про успішне просування операції в бік Афріна.

"Протитанкові ракетні комплекси, ймовірно, що поставляються Росією для YPG, призначені для знищення турецьких танків і бронетехніки в боях за Афрін", - додали волонтери.

Вони нагадали, що в 2015 році глава МЗС Росії Сергій Лавров у ході прес-конференції на полях Генасамблеї ООН вже заявляв, що РФ постачає зброю курдам через іракський уряд. Ці постачання зброї сирійським курдам анонсувалися в контексті заявленої боротьби з ІДІЛ. Але після знищення російського бомбардувальника Су-24 турецькою авіацією РФ обіцяла також надати пряму військову підтримку сирійських курдів.

"Судячи з усього, Росія все ще зацікавлена, щоб курдські загони продовжували спалювати турецькі танки на підступах до Афріна за допомогою російського озброєння", - підсумували в міжнародній розвідувальній спільноті.

Як повідомляв УНІАН, у Сирії курди YPJ пострілом з ПТРК "Фагот" знищили турецький танк Leopard 2A4.