У Сирії курди знищили турецький танк разом з усім екіпажем (фото, відео)

В результаті підриву боєкомплету екіпаж танка загинув. Вибухом був також убитий турецький військовослужбовець, який знаходився поруч.

У Сирії курди YPJ (Загони жіночої самооборони) пострілом з ПТРК "Фагот" знищили турецький танк Leopard 2A4.

Про це повідомляє Telegram-канал Directorate 4.

В результаті підриву боекомплета екіпаж танка загинув. Вибухом був також убитий турецький військовослужбовець, який знаходився поруч, інформації про його особу немає.

За офіційними даними, з початку операції "Оливкова гілка" загинуло 13 турецьких військових.

Зазначимо, що танк Leopard 2 вважається одним з кращих основних танків у світі. Його розробка почалася ще під час Холодної війни і з того часу були створені численні модифікації машини. Багато експертів вважають «Леопард-2» найсильнішим танком сучасності. Він прийнятий на озброєння у двох десятках країн світу.

Як повідомляв УНІАН, раніше ІД показало знищення російського вертольота Мі-24 в Сирії.