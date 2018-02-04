У Сирії курди знищили турецький танк разом з усім екіпажем (фото, відео)
00:57, 04 лютого 2018Світ
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В результаті підриву боєкомплету екіпаж танка загинув. Вибухом був також убитий турецький військовослужбовець, який знаходився поруч.
Танк Leopard 2 вважається одним з кращих основних танків у світі / Directorate 4
У Сирії курди YPJ (Загони жіночої самооборони) пострілом з ПТРК "Фагот" знищили турецький танк Leopard 2A4.
Про це повідомляє Telegram-канал Directorate 4.
В результаті підриву боекомплета екіпаж танка загинув. Вибухом був також убитий турецький військовослужбовець, який знаходився поруч, інформації про його особу немає.
Екіпаж танка Leopard 2A4 / Directorate 4
За офіційними даними, з початку операції "Оливкова гілка" загинуло 13 турецьких військових.
Зазначимо, що танк Leopard 2 вважається одним з кращих основних танків у світі. Його розробка почалася ще під час Холодної війни і з того часу були створені численні модифікації машини. Багато експертів вважають «Леопард-2» найсильнішим танком сучасності. Він прийнятий на озброєння у двох десятках країн світу.
Як повідомляв УНІАН, раніше ІД показало знищення російського вертольота Мі-24 в Сирії.
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