Ізраїльський міністр назвав "великою честю" скасування Польщею свого візиту

Раніше в Ізраїлі розкритикували положення польського закону "про Голокост".

Польща скасувала візит міністра освіти Ізраїлю через скандал довкола запропонованого в польському парламенті законопроекту, який забороняє звинувачувати поляків у злочинах, скоєних під час Голокосту.

Про це заявив міністр освіти Ізраїлю Нафталі Беннетт, пише Радіо Свобода.

"Кров польських євреїв плаче з землі, і жоден закон не змусить її замовкнути. Уряд Польщі скасував мій візит, тому що я згадав про злочини її народу. Для мене це велика честь", - вказав Беннетт.

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Як повідомляв УНІАН, в Ізраїлі висловили невдоволення тими положеннями нового польського закону, які забороняють припускати причетність Польщі до злочинів нацизму, скоєних на її території.

26 січня польські Сейм та Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам`яті, яким, зокрема встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів. Також законом вводиться кримінальна відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

У МЗС Польщі роз`яснили, що закон стосується тільки тих, хто публічно і всупереч фактам заперечує злочини, вчинені "колабораціоністами нацистського режиму".

Президент України Петро Порошенко вважає, що цей закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між двома країнами.

У Держдепартаменті США закликали Польщу переглянути закон, оскільки вважають, що закон може вплинути на польські стратегічні інтереси і відносини, зокрема, й зі Сполученими Штатами та Ізраїлем.

У відповідь на заяву Держдепартаменту США в МЗС Польщі заявили, що закон не стосується свободи слова. У МЗС Польщі наголосили, що головна мета закону - "боротьба з усіма формами заперечення і спотворення правди про Голокост, а також применшення відповідальності справжніх виконавців злочину".