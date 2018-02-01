Порошенко розкритикував польський закон про заборону "бандерівської ідеології"

Глава держави закликає Польщу до діалогу щодо спільних історичних питань.

Президент України Петро Порошенко вважає, що польський закон про Інститут національної пам’яті, яким передбачено заборону ідеології українських націоналістів, не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між Польщею та Україною.

"Глибоко стурбований рішенням польського парламенту. Історична правда вимагає відвертої розмови та діалогу, а не заборон", - написав глава держави у Facebook.

Він наголосив, що "оцінки, які містяться в цьому рішенні, є абсолютно необ'єктивними та категорично неприйнятними".

"Ми насамперед пам‘ятаємо наші спільні перемоги і боротьбу проти тоталітарних режимів. Жодне політичне рішення не може замінити історичну правду", - підкреслив глава держави.

"Ухвалений законопроект не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між Україною та Польщею", - вважає Порошенко.

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Він закликав Польщу до об’єктивності та діалогу.

"Тільки разом переможемо", - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, польські Сейм та Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам’яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропагування в країні ідеології українських націоналістів. Також законом введено кримінальну відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

26 січня, після ухвалення закону Сеймом, в МЗС України висловили стурбованість з приводу прийняття цього закону.

Разом з тим у польському зовнішньополітичному відомстві роз’яснили, що закон про Інститут національної пам’яті стосується тільки тих осіб, які прилюдно і всупереч фактам заперечують злочини, скоєні "колабораціоністами нацистського режиму".