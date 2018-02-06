У Венесуелі підлітка вбили і з'їли через два долари

Після сварки через гроші чоловіки вдарили хлопця по голові трубою.

У штаті Карабобо, Венесуела, 17-річного підлітка вбили і з'їли через борг в 500 тисяч боліварів (близько $2). Після цього зловмисники заркопали кістки хлопця в ямі.

Про це повідомляє портал Excelsior.

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Як повідомляється, хлопець посперечався через гроші з сусідом і його сином. В ході сварки вони вдарили його по голові трубою, приготували і з'їли шкіру і м'язи. Після цього вони закопали його рештки у ямі.

"Ми знаємо, що вони сперечалися з-за 500 тисяч боліварів, але не знаємо, хто кому був винен", – розповіли родичі загиблого.

Вбивці під тиском сім'ї загиблого зізналися у скоєному і показав поліції місце поховання останків.

Як повідомляв УНІАН, у Києві розкрили жахливе вбивство: тіло чоловіка замурували в підвалі.