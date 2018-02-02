У Києві розкрили моторошне вбивство: тіло чоловіка замурували у підвалі (фото)

У ході проведення слідчих дій у приватному будинку під шаром бетону знайдено останки людини.

У Києві розкрито моторошне вбивство 65-річного киянина та викрито особу, яка вчинила цей злочин.

У прокуратурі Києва нагадали, що у вересні 2017 року до правоохоронних органів звернулася донька 65-річного місцевого мешканця із заявою про його зникнення.

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Згодом вдалося встановити особу зловмисника, причетного не тільки до зникнення цього чоловіка, а, як виявилося, і до його вбивства.

Стало відомо, що на території приватного домогосподарства між загиблим та злочинцем виник конфлікт щодо викрадення останнім ноутбука. У ході конфлікту підозрюваний завдав потерпілому кілька ударів гантелею по голові. Ці травми виявилися несумісними із життям.

"Вчинивши вбивство, зловмисник виніс тіло загиблого у підвал, засипав дюбелями та залив зверху бетоном", - розповіли у столичній прокуратурі.

У четвер, 1 лютого, у ході проведення слідчих дій у приватному будинку, де сталося вбивство, під шаром бетону знайдено останки людини.

Зловмиснику готується повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України. За вчинене йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.